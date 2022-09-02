شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى: أحلى بلد فى العالم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد حماقى صورة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك أظهرت جمال مصر، وعلق قائلا "أحلى بلد فى العالم مصر".

وخلال شهر أغسطس، طرح النجم محمد حماقى، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

حماقى سبق وأحيا حفلا غنائيا بمدينة جدة بالسعودية على أحد الشواطئ، وغنى حماقى رغم سقوط الأمطار، حيث قدم أغنية جمالها استثنائى وأحلى حاجة فيكى وأدرينالين، وغيرها من الأغنيات.