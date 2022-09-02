شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبدالعزيز يرافق جثمان على عبد الخالق بالمستشفى ويعلن انتهاء إجراءات الدفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج عمر عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من إجراءات دفن المخرج الكبير على عبد الخالق، الذى توفى، منذ قليل، فى أحد مستشفيات المعادى، مشيرا إلى أنه سيدفن في مقابر الواحات بمنطقة أكتوبر غدا بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد السيدة نفيسة.

وتوفى، اليوم الجمعة، المخرج الكبير على عبد الخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 78 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الأعمال السينمائية الخالدة محفورة فى وجداننا أبرزها "البيضة والحجر"، و"عتبة الستات"، و"جرى الوحوش"، "بئر الخيانة"، و"إعدام ميت"، و"العار"، و"الكيف"، وغيرها.

المخرج على عبد الخالق قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990. بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.