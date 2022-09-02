وداعا على عبد الخالق.. الموت يغيب المخرج الكبير بعد معاناة مع السرطان (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - غيب الموت، المخرج القدير على عبد الخالق، قبل قليل، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 78 عاما.



وداعا على عبد الخالق

علي عبد الخالق كان قد أعلن قبل أسابيع إصابته بالسرطان واكتشف المرض بالصدفة، موضحا أنه كان مصاب بالمرض قبل هذا الوقت بفترة دون أن يعرف، موضحا أنه شعر بألم في ذراع اليسرى، وتوجه بعدها إلى دكتور العظام.