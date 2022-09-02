- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا على عبد الخالق.. الموت يغيب المخرج الكبير بعد معاناة مع السرطان (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غيب الموت، المخرج القدير على عبد الخالق، قبل قليل، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 78 عاما.
وداعا على عبد الخالق
علي عبد الخالق كان قد أعلن قبل أسابيع إصابته بالسرطان واكتشف المرض بالصدفة، موضحا أنه كان مصاب بالمرض قبل هذا الوقت بفترة دون أن يعرف، موضحا أنه شعر بألم في ذراع اليسرى، وتوجه بعدها إلى دكتور العظام.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة: "طلب الدكتور مني أن أقوم بعمل أشعة للاطمئنان على ذراعى، وكتبلي أدوية، وبعدها أصيبت بكورونا واستمريت لفترة في العلاج منها، وبعد أن تعافيت أعدت الفحوصات".
وقال: "الفحوصات التي طلبها الدكتور هذه المرة كانت مختلفة، فقد طلب مني عمل أشعة رنين، ولكنها لم تُظهر شيء، فطلب مني عمل مسحة ذرية، فعلمت حينها أنني مصاب بمرض السرطان، وأتابع الآن مع الطبيب الخاص بي تطور حالتي".
وتابع: "لم يتم تحديد بروتوكول العلاج معي حتى الآن، ولن يتم تحديد شيء إلا بعد نتائج التحاليل التي أجريتها مؤخرا".