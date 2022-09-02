ألم ومرض ومستشفى.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة علي عبد الخالق (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المخرج الكبير علي عبد الخالق، والذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "البقاء لله ربنا يرحمه، كان مخرجا كبيرا.. كنت بكلمه الفترة الأخيرة كان تعبان جدا.. كان الكلمة الوحيدة اللي بيقولها إنه تعبان أوي.. ومكنتش برضى أكلمه كتير بسبب أني كنت بحسه أنه بيرهق لمجرد أنه بيرد على التليفون، كان في المستشفى ومريض وصدره كان تعبان وربنا رحمه من الألم".

علي عبد الخالق من مواليد القاهرة في 9 يونيو 1944، لأسرة متوسطة تهتم بالثقافة والفنون، عقب إنهائه دراسته الثانوية التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، تأثر بالفكر اليساري في صباه، مما انعكس على أفلامه الأولى، وعقب تخرجه في المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي "أنشودة الوداع" الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة، ومنها الجائزة الثانية من مهرجان "ليبزج" السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه "السويس مدينتي" على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

قدّم علي عبد الخالق أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان "أغنية على الممر" عن مسرحية بنفس الاسم للأديب علي سالم، وحقق الفيلم نجاحا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان "كارلو فيفاري"، وجائزة من مهرجان "طشقند" السينمائي.

شكّل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف محمود أبو زيد في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: "العار" 1982، "الكيف" 1985، "جري الوحوش" 1987، "البيضة والحجر" 1990، وبداية من التسعينيات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: "نجمة الجماهير" 2003، "أولاد عزام" 2007، وآخر أعماله مسلسل "البوابة الثانية" 2009.