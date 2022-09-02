قدمت معه 6 أعمال.. نبيلة عبيد: علي عبدالخالق كان صديقا غاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، المخرج الكبير علي عبدالخالق الذي غادر عالمنا مساء اليوم السبت بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت نبيلة صورة الراحل، معلقة "وداعا المخرج السينمائي الكبير علي عبدالخالق كان صديقا غاليا وزميلا عزيزا، التقينا في خمسة أعمال سينمائية كبيرة من أهم أفلام السينما المصرية، هي: الوحل وشادر السمك ودرب الرهبة والحناكيش وعتبة الستات".

وتابعت "كما التقينا من خلال شاشة التليفزيون في مسلسل البوابة الثانية وبالإضافة إلى هذا كله كانت تجمعنا صداقة متينة وأخوة غالية. رحم الله علي عبدالخالق الإنسان بأخلاقه الطيبة والفنان بأعماله الفنية الهامه وألهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير علي عبدالخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وحرص عدد كبير من الفنانين على طلب الدعاء له بالشفاء العاجل، قبل أن يغادر عالمنا مساء اليوم الجمعة 2 سبتمبر.

كان الناقد الأمير أباظة، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصدار وزير الصحة قرار بعلاج ورعاية المخرج الكبير علي عبدالخالق.

وكتب "أباظة": "كل الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة لشمول المخرج الكبير الأستاذ علي عبدالخالق برعايته وإصدار قرار العلاج، تمنياتي بالشفاء العاجل للمخرج الكبير".

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة (دي إم سي)، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.