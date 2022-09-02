نبيل الحلفاوي ينعى وفاة المخرج علي عبد الخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، وفاة المخرج علي عبد الخالق الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب الحلفاوي، عبر بموقع "تويتر": "لطف الله به بعد طول معاناة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، عزاؤنا لأسرته الكريمة وللساحة الفنية".

يذكر أن المخرج علي عبد الخالق رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا.

علي عبد الخالق من مواليد القاهرة في 9 يونيو 1944، لأسرة متوسطة تهتم بالثقافة والفنون، عقب إنهائه دراسته الثانوية التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، تأثر بالفكر اليساري في صباه، مما انعكس على أفلامه الأولى، وعقب تخرجه في المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي "أنشودة الوداع" الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة، ومنها الجائزة الثانية من مهرجان "ليبزج" السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه "السويس مدينتي" على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

قدّم علي عبد الخالق أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان "أغنية على الممر" عن مسرحية بنفس الاسم للأديب علي سالم، وحقق الفيلم نجاحا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان "كارلو فيفاري"، وجائزة من مهرجان "طشقند" السينمائي.

شكّل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف محمود أبو زيد في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: "العار" 1982، "الكيف" 1985، "جري الوحوش" 1987، "البيضة والحجر" 1990، وبداية من التسعينيات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: "نجمة الجماهير" 2003، "أولاد عزام" 2007، وآخر أعماله مسلسل "البوابة الثانية" 2009.