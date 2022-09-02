علي عبدالخالق: هذا هو الجيل الأفضل في تاريخ السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض المخرج الكبير علي عبد الخالق، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي سبتمبر 2019، أجرى "الخليج 365" حوارا مع المخرج الكبير علي عبد الخالق، قال خلاله إنه تعامل مع أفضل جيل في تاريخ السينما، فقد تعاون لأكثر من مرة مع الفنان محمود عبدالعزيز، نور الشريف، يحيى الفخراني، حسين فهمي، وعلى الرغم من هذه الاسماء إلا إن أحدا لم يتدخل أبدا في عمله كمخرج.

وأكد عبد الخالق، أن هؤلاء النجوم جميعا "محترفين"، وأن كل هذه الأسماء "ممثلين بجد"، يستوعبون الدور وينفذونه بشكل جيد، وتعاونت معهم في أكثر من عمل، فأصبح التفاهم بينهم سهل للغاية.

"عبدالخالق" الذي ترك بصمة فنية هامة في تاريخ السينما المصرية، إذ قدم عددا من أهم الأفلام منها "العار"، "الكيف"، "جري الوحوش"، "بئر الخيانة"، "إعدام ميت"، وغيرها، قال: "حينما كنت أنتهي من تصوير أحد المشاهد، يفهم الممثل إذا كنت راضِ عن اللقطة، أو غير راضِ، أو أنني سأطلب إعادتها".

وأضاف: "تكرار العمل مع الممثلين يجعل التفاهم سهل، ومسألة التوجيه صعبة جدًا، لأننا نتحدث هنا عن مشاعر إنسانية، وتوجيه المشاعر أمر صعب".

وتابع: "كل الأسماء المهمة دي، كانوا متسقين تماما مع أي فيلم بيقدموه، والموضوع مش مجرد لقطة تتعمل صح، ولقطة تتعمل غلط، فكان فيه وحدة في أداء الشخصية، فبيقدروا يمسكوا الشخصية من أول الفيلم لآخر الفيلم".