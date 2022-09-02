طارق الشناوي يتحدث عن كواليس أول أفلام علي عبدالخالق "أغنية على الممر" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن المخرج علي عبدالخالق، الذي وافته المنية اليوم، ظهر إثر نكسة 67 وما تبعها من غضب شعبي ظهرت تجلياته في السينما.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "تكونت جماعة السينما الجديدة آنذاك ضمت مجموعة من النقاد والسينمائين متمردين على كل ما قدم، واعتبر بعضهم أن السينما والغناء والمسرح لعبوا دورا في الهزيمة، فقرروا إنتاج أفلام سينمائية، وكان أولها فيلم للمخرج علي عبدالخالق، أغنية على الممر".

وأضاف "الشناوي": "وقدم فيلم أغنية على الممر مخرجا موهوبا، لديه هم اجتماعي وهم وطني، ويفهم جيدًا السينما، ولديه حس شعبي يظهر في أفلام، العار والكيف وجري الوحوش، وغيرهم".

أضاف "الشناوي"، أن الراحل كان يشارك في كتابة الأفلام السينمائية التي قدمها، ومنها "أربعة في مهمة رسمية" و"السادة المرتشون" وغيرها.

يذكر أن المخرج علي عبدالخالق رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا.

علي عبد الخالق عانى مؤخرا من الإصابة بمرض السرطان، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر قناة "dmc" في يوليو الماضي، عن إصابته: "الإصابات في الكتف واليد الشمال والرئة وعظام في الحوض، والفخذ الأيمن".

وكشف أنه أجرى مجموعة كبيرة من الأشعة لتحديد نوع السرطان المصاب به، معقبا: "كلفتني 30 ألف جنيه حتى الآن وعلاج السرطان غالي جدا، حسب نوعه، ووزارة الصحة ممثلة في متحدث الصحة تواصل معي لتقديم المساعدة المطلوبة".

ووجه الشكر للمسئولين وزملائه والجمهور الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية، وأضاف: "نقابة السينمائيين تدعمني لكن حتى الآن أعالج على حسابي الشخصي، حتى تنتهي إجراءات العلاج على نفقة النقابة".

علي عبدالخالق من مواليد القاهرة في 9 يونيو 1944، لأسرة متوسطة تهتم بالثقافة والفنون، عقب إنهائه دراسته الثانوية التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، تأثر بالفكر اليساري في صباه، مما انعكس على أفلامه الأولى، وعقب تخرجه في المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي "أنشودة الوداع" الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة، ومنها الجائزة الثانية من مهرجان "ليبزج" السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه "السويس مدينتي" على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

قدّم علي عبد الخالق أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان "أغنية على الممر" عن مسرحية بنفس الاسم للأديب علي سالم، وحقق الفيلم نجاحا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان "كارلو فيفاري"، وجائزة من مهرجان "طشقند" السينمائي.

شكّل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف محمود أبو زيد في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: "العار" 1982، "الكيف" 1985، "جري الوحوش" 1987، "البيضة والحجر" 1990، وبداية من التسعينيات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: "نجمة الجماهير" 2003، "أولاد عزام" 2007، وآخر أعماله مسلسل "البوابة الثانية" 2009.