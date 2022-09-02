"مدرسة كبيرة في الإخراج".. روجينا تنعى علي عبد الخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة روجينا، المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكرى بعد صراع مرير مع المرض.

وكتبت روجينا، عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخرج الكبير المبدع علي عبد الخالق في ذمة الله.. مدرسة كبيرة فى الإخراج.. أستاذي اللي اتعلمت منة كتير على المستوى الفني.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك.. أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير علي عبدالخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان الناقد الأمير أباظة، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصدار وزير الصحة قرار بعلاج ورعاية المخرج الكبير علي عبدالخالق.

وكتب "أباظة": "كل الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة لشمول المخرج الكبير الأستاذ علي عبدالخالق برعايته وإصدار قرار العلاج، تمنياتي بالشفاء العاجل للمخرج الكبير".

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة (دي إم سي)، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.