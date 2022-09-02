مكان وموعد جنازة المخرج علي عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان تشييع جنازة المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكرى بعد صراع مرير مع المرض.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، أن الجنازة تشيع غدا السبت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق مصر - الفيوم.

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير علي عبدالخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان الناقد الأمير أباظة، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصدار وزير الصحة قرار بعلاج ورعاية المخرج الكبير علي عبدالخالق.

وكتب "أباظة": "كل الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة لشمول المخرج الكبير الأستاذ علي عبدالخالق برعايته وإصدار قرار العلاج، تمنياتي بالشفاء العاجل للمخرج الكبير".

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة dmc، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.