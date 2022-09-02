المهن السينمائية تنعى المخرج علي عبد الخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت نقابة المهن السينمائية، المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى المعادي العسكرى بعد صراع مرير مع المرض.

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير علي عبدالخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان الناقد الأمير أباظة، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصدار وزير الصحة قرار بعلاج ورعاية المخرج الكبير علي عبد الخالق.

وكتب "أباظة": "كل الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة لشمول المخرج الكبير الأستاذ علي عبدالخالق برعايته وإصدار قرار العلاج، تمنياتي بالشفاء العاجل للمخرج الكبير".

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة (دي إم سي)، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.