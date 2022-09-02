شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة للديكور السينمائى فى "القومى للسينما" بتقنية الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة للديكور السينمائى، يوم الأربعاء، فى تمام السادسة مساء بقاعة ثروت عكاشة والتى يشرف عليها الكاتب مجدى الشحرى مدير عام الانتاج.

وتقام لأول مرة فى مصر ورشة عمل للديكور سينمائي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، ويقوم على هذه الورشة مهندس الديكور السينمائي المصرى شادى العنانى، إذ يحاول من خلالها إتاحة الفرصة للتعرف على المناحى الإبداعية المختلفة التي تصحب تحويل النص الدرامى إلى عناصر مرئية من خلال تقنية نظارة مجسمة الابعاد وتطبيقها فى الديكور السينمائي، وقد تم تنفيذها بشكل عملي على فيديوهات لديكورات سينمائية حقيقية بناها المهندس شادى العنانى كاملة فى البلاتوه، وصورها بطريقة تلائم تقنية الواقع الافتراضي لتواكب مصر التطور العالمى فى السينما فى ظل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه قال مجدى الشحرى: تعد هذه أول ورشة للديكور السينمائى فى مصر بتقنية الواقع الافتراضى باستخدام النظارة ثلاثية الأبعاد فى مشاهد الديكور السينمائي فى تجربة فريدة يقدمها المركز القومى للسينما للهواة ومحبى فن الديكور مجانا، كنوع من الدعم لنشر الثقافة السينمائية.