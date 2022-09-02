شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يعلن أسماء أعضاء لجنة تحكيم نصوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته الخامسة والمهداة لاسم الفنان خالد صالح، عن أسماء لجنة تحكيم نصوص المونودراما، والتى أنهت عملها منذ أيام، وتقام الدورة الخامسة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

قال المخرج د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان: ضمت لجنة مسابقة تأليف المونودراما كلا من الكاتب السعودى فهد ردة الحارثى، والكاتب إبراهيم الحسينى والكاتب أحمد خميس.

وأوضح الكاتب إبراهيم الحسيني أن عدد النصوص المتقدمة لمسابقة التأليف والتي تتوافق إجرائيا وشروط المسابقة قد بلغت 48 نصا مسرحيا لأكثر من عشرين دولة عربية من بينها مصر، وسوف تعلن عن أسماء النصوص الفائزة في حفل ختام الدورة الخامسة والتي تعقد في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر الحالى.

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهداة لاسم الفنان الكبير الراحل خالد صالح.