شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المغربى نور الدين بكر عن عمر ناهز 70 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، الفنان المغربى نور الدين بكر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عاماً، حيث نعاه الفنان المغربى عبد الواحد ديبان على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: "ودعنا إلى دار البقاء الفنان المحبوب والممثل الفذ نور الدين بكر".



وفاة نور الدين بكر

وأضاف: "نور الدين بكر واحداً ممن رسموا أجواء الفرح والبسمة على محيا كل الجمهور المغربي العريض واضعا بذلك بصمة خاصة في مساره في الكوميديا ببلادنا اللهم تغمده بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك وارزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد الفنان المغربى نور الدين بكر من أشهر نجوم الكوميدية بالمغرب، حيث قدم مع فرقة مسرح الحى في فترة التسعينيات أفضل المسرحيات في ذلك الوقت من بينها "حب وتبن"، و"شرح وملح"، كما شارك في العديد من المسلسلات أشهرها مسلسل "سرب الحمام".