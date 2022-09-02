شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غناء رامى صبرى "حياتى مش تمام" مع محمود العسيلى فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامى صبرى عن فيديو له فى حفل بالساحل الشمالى، أمس الخميس، وهو يغني أغنيته الشهيرة "حياتي مش تمام"، وشاركه الغناء الفنان محمود العسيلى، حيث ظهر الثنائى علي المسرح فى انسجام تام على أنغام الأغنية التى تصدرت التريند وقت طرحها ولفترة طويلة.



العسيلي ورامي صبري في الساحل



رامي صبري ومحمو العسيلي

يأتى هذا بعد أيام من مشاركة النجم رامى صبرى، متابعيه بفيديو من كواليس تصوير أغنية النجمة أصالة الجديدة" شايفة فيك"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر رامى في الفيديو برفقه أصالة في الاستوديو وهى تسجل الأغنية، وكتب رامى على الفيديو، قائلا:"كواليس أغنية شايفة فيك كلمات نادر عبدالله وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وتصوير مونتاج عمر الشربيني".

وعلى جانب آخر، خطف النجم محمود العسيلى الأضواء بالعلمين الجديدة، من خلال حفل غنائى حضره عدد كبير من جمهوره، الذين شاركوه وصلات الغناء والرقص على أغنياته.

وقدم النجم محمود العسيلى باقة من أغانيه المميزة القديمة والحديثة منها "دوم دوم"، "دماغى لفت"، "فرحة"، "حلم بعيد"، "تماثيل"، "حتة تانية" و"طراطير".. وغيرها التى امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

شارك فى إحياء الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذى قدم عددا من أغانيه الشهيرة، منها: "حبيبتي"، "لخبطيته"، "بنت الجيران"، والتى تفاعل معها الجمهور .