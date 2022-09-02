شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف موسيقى Lion King يكذب رواية ميجان ماركل عن مقارنة زواجها بحرية نيلسون مانديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصر الملحن الجنوب أفريقى الذى التقى ميجان ماركل، دوقة ساسكس، فى العرض الأول لفيلم "Lion King"، فى لندن، على أنه لا يتذكر التحدث معها عن نيلسون مانديلا بعد أن قال الممثل الجنوب أفريقى الوحيد فى الفيلم، لـ MailOnline، إنه في حيرة من حديثها عن أن بلاده ابتهجت عندما تزوجت الأمير هارى.

وقال Lebohang Morake، واسمه المهنى "Lebo M"، إنه تحدث إلى دوق ودوقة ساسكس لمدة أقل من دقيقة فى حفل إطلاق West End للفيلم الذى قام بتأليف موسيقاه فى العام 2019.

وجاءت تصريحات Lebohang Morake، لتكذب رواية ميجان ماركل فى تصريحاتها مع مجلة The Cut التى أشارت خلالها إلى أن شخصا جنوب أفريقى أخبرها فى العرض الأول لفيلم The Lion King فى لندن، أن ضجة كبيرة فى البلاد قد استقبلت زفافها على هارى، وقال مقال المجلة الأمريكية، إن أحد أعضاء فريق التمثيل فى حدث السجادة الحمراء فى ساحة ليستر، قال لها: "أريدك فقط أن تعرفى، عندما تزوجت بهذه العائلة، ابتهجنا فى الشوارع كما فعلنا عندما تم إطلاق سراح مانديلا من السجن".



الملحن الجنوب أفريقى موراك مع الأمير هارى وميجان ماركل

ونفى عضو فريق التمثيل الوحيد من جنوب أفريقيا، الدكتور جون كانى، أمس، أنه هو الذى أدلى بهذه التصريحات المثيرة للجدل، كما انتقد حفيد نيلسون مانديلا، ميجان، قائلاً إن "الإفراج عن جده المناضل من أجل الحرية بعد 27 عامًا فى السجن بسبب معتقداته لا يساوى زواجها من أمير".

وقال السيد موراك، لـ MailOnline: "فى الواقع كنت فى The Lion King 2019 premier والتقيت بالعائلة المالكة.. لا يمكننى التعليق على الأمر كما كان قبل ثلاث سنوات ولا أتذكر تفاصيل تلك المحادثة التى كانت أقل من دقيقة، باستثناء أن أفراد العائلة المالكة كانوا متجهين إلى جنوب إفريقيا أو بوتسوانا"، وأضاف "أنا الجنوب أفريقى الوحيد المرتبط بشكل مباشر بأفلام The Lion King ومنتجات Broadway".



ميجان ماركل والأمير هارى فى حفل افتتاح فيلم The lion king

وأشار تقرير "ديلى ميل" إلى أنه يمكن سماع لقطات من الحديث المتبادل بين دوق ودوقة ساسكس، والسيد موراك، أثناء مناقشتهم زيارة أفريقيا وملاوى، وكان العرض الأول للفيلم فى يوليو 2019، وسافر أفراد العائلة المالكة إلى جنوب إفريقيا وهارى إلى ملاوى فى وقت لاحق من ذلك العام فى سبتمبر.

وتظهر اللقطات المصورة من حفل الافتتاح عام 2019، تقديم السيد موراك للعائلة المالكة وهو يقف بجوار المغنى الأمريكى فاريل ويليامز، ويُسمع Morake وهو يقول: "إنه لشرف كبير أن ألتقى بك.. سمع الجميع فى جنوب إفريقيا عن ميجان ماركل.. كما يروى هارى عن رحلتهم القادمة إلى جنوب أفريقيا، ويقول موراك: "أوه، رائع.. من الأفضل رؤيتك بعد ذلك، قبل أن ينتقل الزوجان إلى فاريل".

وقال موراك، 58 عامًا، المولود فى سويتو والحائز على جائزة جرامى، لـ MailOnline، إنه "يشك فيما إذا كانت القضية المتعلقة بمقابلة ميجان المثيرة للجدل ذات أهمية كبيرة لبلاده"، وأضاف: "بصفتى جنوب أفريقى، لست متأكدًا مما إذا كان هذا مهمًا لمعظمنا الذين يواجهون مشكلات داخلية خطيرة.. أود عدم الانجرار إلى هذه القضية منذ ثلاث سنوات فى كلتا الحالتين".