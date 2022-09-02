شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قالت امال رمزى جيلى أصبح نادرا.. وسبب رفض عبدالله غيث تمثيلها أمامه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يعلم كثيرون أن الفنانة امال رمزى استمدت اسمها من الفنان الكبير الراحل أحمد رمزى الذى أعطاها اسمه، وفقاً لما أكدته امال رمزى خلال حوار سابق لها أجرته مع الزميل والكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، والتى أكدت فيه أسرار عديدة، بداية من دخولها عالم الفن، وأسرار حول أدوار عديدة قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

امال رمزى وسبب رفض عبد الله غيث تمثيلها أمامه

وعن ذلك تقول امال رمزى فى مسلسل "زمن الحلم الضائع" مع المخرج وفيق وجدى والكاتب محمد صفاء عامر كان البطل عبد الله غيث وعزت العلايلى، وكانت مشاهدى مع عبد الله غيث فقال للمخرج: إزاى تعمل فلاحة.. دى تقدم دلوعة أو خواجاية، فكيف تقدم فلاحة؟.

امال رمزى أضافت: جربنى فى بروفة، فقال لى: لو غلطتى همشيكى ، لكنى استعنت بفلاحة حقيقية من السيدات التى تبيع البيض والزبدة والجبنة و"دربتنى" على اللهجة لمدة يومين وذهبت لعبد الله غيث فقال لى: والله طلعتى شاطرة، أما فى اللهجة الصعيدى فقد سجلت اللهجة من خلال المصحح وحفظتها كما نصحنى المخرج هشام أسامة أنور عكاشة.

امال رمزى والفنانة التي تعجبها من الجيل الحالى

وبسؤال امال رمزى عن الفنانة التي تنال إعجابها من الجيل الحالي؟ ولماذا أصبح لا يوجد لدينا نجمة تمتلك الجمال الرباني وتقدم الإغراء بشكل جيد وبدون إسفاف قالت النجمة الكبيرة: أحببت جدًا الفنانة مني زكي وهي فيها من السندريلا سعاد حسني، وأيضًا أحب كريم عبد العزيز وكان رائع في الاختيار وأيضًا أمير كرارة من المميزين وأحب أحمد السقا جدًا.

امال رمزى عن هند رستم: جيلى أصبح نادرا

امال رمزى أضافت: أما فيما يخص موضوع الإغراء فلا توجد في السينما حاليًا نجمة إغراء تمتلك الجمال الرباني فالجمال الرباني "بتاع" هند رستم وجيلي أصبح نادرًا، وللأسف العمليات التجميلية حاليا جعلت الفنانات جميعهن شبه بعضهن، وعمومًا الفنانات والفنانين الذين يرحلون لا يعوضون مطلقًا.

امال رمزى قالت أيضًا: لم أندم على أي عمل قدمته فكل أعمالي أحببتها ولا أقدم عمل لا أحبه مطلقًا، وأنا فخورة بكل أعمالي كما أنني فخورة بمصريتي وعندما شاهدت احتفالية طريق الكباش كنت سعيدة جدًا وأتمني تقديم عمل فرعوني.

ابرز اعمال امال رمزى

امال رمزى شاركت فى كم كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات ومن أهم أعمالها فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" مع عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين وسمير غانم، وفيلم "التوت والنبوت" مع عزت العلايلي ومحمود الجندي وسمير صبري ، و"فتوة الناس الغلابة" مع فريد شوقي، "السقا مات" مع عزت العلايلي، "ومسرحيات كثيرة منها "عبود عبده عبود"، "الطرطور"، "نمرة 2 يكسب" وقدمت مع الفنان محمد عوض الكثير من الأعمال المسرحية.