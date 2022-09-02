قدرات خارقة وأشباح.. عمرو يوسف يبيع روحه مقابل "وعد إبليس"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أسبوعان يفصلان الجمهور عن أحدث أعمال شاهد VIP "وعد إبليس" والذي يعود من خلال النجم عمرو يوسف لمقابلة جمهوره بعد فترة من الغياب.

المسلسل من المقرر انطلاق عرضه على منصة شاهد في 16 سبتمبر، وكشف عمرو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن البرومو الرسمي له، والذي ضم لقطات رومانسية تجمع الشخصية التي يقدمها "إبراهيم" بزوجته وتلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد.

ويكتشف إبراهيم حمل زوجته ولكن قبل أن تكمل سعادتهما، تظهر حقيقة أخرى أمامهما وهي أنها تعاني من ورم في جذع المخ من الدرجة الرابعة، ليبدأ صراعا للحفاظ عليها مهما كان الثمن الذي سيدفعه، حتى لو اضطر لبيع روحه مقابل "وعد إبليس".

ضم البرومو أيضا لقطات للفنان فتحي عبدالوهاب، وظهر قائلا "أنا لا دكتور ولا شيخ بس أنا الوحيد اللي يقدر يساعدك بس هتقدر تدفع التكاليف"، كذلك تظهر الفنانة نيللي كريم موجهة حديثها لإبراهيم " كل ما العلامة تكبر روحك بتعتم أكتر"، ونشاهد أشباحا وأرواحا شريرة وظواهر خارقة، وعقد يتم التوقيع عليه مقابل بيع الروح.

المسلسل تقع أحداثه في 6 حلقات، بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، محمد إبراهيم يسري، أحمد مجدي، مراد مكرم، ويضم عددا من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم.