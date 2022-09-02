أحدث ظهور لـ منة فضالي ووالدتها.. وريم البارودي تُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منة فضالي، عن أحدث ظهور لها بصحبة والدتها على السوشيال ميديا.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شئ بالنسبة لي".

وعلقت الفنانة ريم البارودي على صورة منة فضالي ووالدتها، قائلة: "ربنا يديها الصحة ويحفظها ويحميها ويبارك فيها يا حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، فيلم "فارس" الذي عُرض بالسينمات مؤخرا، ولم يحقق الفيلم النجاح المتوقع.

فيلم "فارس" بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، نهال عنبر، صلاح عبدالله، عابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.