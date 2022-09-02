فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ منة فضالي ووالدتها.. وريم البارودي تُعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منة فضالي، عن أحدث ظهور لها بصحبة والدتها على السوشيال ميديا.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شئ بالنسبة لي".

وعلقت الفنانة ريم البارودي على صورة منة فضالي ووالدتها، قائلة: "ربنا يديها الصحة ويحفظها ويحميها ويبارك فيها يا حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، فيلم "فارس" الذي عُرض بالسينمات مؤخرا، ولم يحقق الفيلم النجاح المتوقع.

فيلم "فارس" بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، نهال عنبر، صلاح عبدالله، عابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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