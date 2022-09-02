محمد عبدالرحمن لـ"الخليج 365": هنيدي عمنا وجبر بخاطري بزيارتي بعد العملية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان محمد عبدالرحمن كواليس الصورة التي التقطها مع الفنان محمد هنيدي، في المستشفى، بعد إجراء الأول عملية قلب مفتوح.

وقال عبدالرحمن في لقائه مع "الخليج 365": "ساعتها كان أول يوم أخرج من العناية المركزة أو تاني يوم، كنت مبسوط جدا، معنوياتي ارتفعت جدا بوجود الأستاذ محمد هنيدي عمنا، كنت فرحان جدا بحبه، وحسيت إني اتحسنت شوية اكتر".

وتابع "مكانش عايز يضحكني عشان العملية، بس ضحكت في حاجات، ربنا يكرمه ويجبر بخاطره زي ما جبر بخاطري بمجيته دي".

وعن الرسائل التي تلقاها فترة أزمته الصحية وبعد خضوعه للعملية الجراحية، أوضح "في الوسط طبعا اتفاجئت بحاجات كتير، وجاتلي رسايل من الناس ولما شفت حبهم كان ده مفرحني ورافع من روحي المعنوية، حب الناس ربنا يديمها نعمة".

جدير بالذكر أن محمد عبدالرحمن يُعرض له حاليا فيلم "الدعوة عامة" إخراج وائل فرج، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ويشاركه البطولة أحمد الفيشاوي وسوسن بدر وأسماء أبو اليزيد.