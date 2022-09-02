أحمد داود ينشر صورا مع عائلته وسط البحر.. ويعلق: "آخر أيام الصيفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان أحمد داود، صورة جديدة تجمعه مع عائلته وسط البحر من آخر أيام الصيفية.

ونشر داود، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آخر أيام الصيفية.. جمعة مباركة، وكل سنة وأنتوا طيبين، وربنا يحفظ أولادنا جميعا ويبارك فيهم يا رب".

وينتظر أحمد داود، طرح فيلمه السينمائي الجديد "يوم 13" بطولة دينا الشربيني، شريف منير، وأروى جودة، ويُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما ينتظر "داود"، تصوير مشاهده في فيلم "هيصة" والذي من المقرر إطلاقه خلال 2023، ويقوم خلال أحداث الفيلم بدور لاعب كرة قدم.

جدير بالذكر أن أحمد داود وعلا رشدي تزوجا عام 2010، وأثمرت زيجتهما عن طفلين.