مهرجان "شرم الشيخ" يُكرم المخرج العالمي ريتشارد شيكنر في دورته السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن تكريم المسرحي العالمي الكبير ريتشارد شيكنر في حفل الافتتاح الذي يُقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة.

ويلتقي عشاق المسرح في الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل، بريتشارد شيكنر وبالفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان وبالنجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ولفيف من النجوم والشخصيات الدولية والعربية .

وقال الغرباوي، في بيان صحفي، إن تكريم ريتشارد شيكنر واختياره الشخصية الدولية المكرمة بالمهرجان في دورته السابعة يؤكد الحضور الدولي الكبير للمهرجان على أجندة أهم عشرة مهرجانات بالعالم فحضور ذلك المفكر والمخرج المسرحي الكبير لمصر ولمدينة السلام شرم الشيخ يعد حدثا مهما على المستوى الدولي ويأتي في إطار إثراء المهرجان والارتقاء بالفنون المسرحية وتبادل الخبرات الدولية، فشيكنر واحد من أعلام المسرح منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن، فهو أحد أهم المخرجين المعاصرين الذين فتحوا آفاقًا كبيرةً نحو التجريب وتغيير بعض مناهج ونظريات الاخراج في العالم، فعلى مدار مسيرته الاستثنائية والرائدة استطاع أن يجمع بين الإخراج المسرحي والتأليف والبحث العلمي في مجال المسرح.

ويُعد أحد مؤسسي دراسات الأداء وواضع نظريات الأداء ومُخرج مسرحي ومؤلف وأستاذ جامعي وأستاذ دراسات الأداء.

يجمع "شيكنر" بين عمله بنظرية الأداء والمناهج الإبداعية المختصة بجوانب عديدة للأداء، من بينها: المسرح والشعائرية والرقص والموسيقى ووسائل الترفيه الشعبية والرياضات والسياسة والأداء في شئون الحياة اليومية وغيرها بغرض إدراك السلوك الأدائي، ليس فقط بوصفه موضوع الدراسة، ولكن أيضًا كعملية فنية وفكرية فعالة.

أسس شيكنر مجموعة الأداء وفنانو الساحل الشرقي، وتتضمن أعماله المسرحية الإنتاجية: الأم شجاعة، ديونيوس 69 ، الشقيقات الثلاث، فاوست، أوديب سينيكا، هاملت، أوريستيا ، جوكاستا .. وغيرها من الأعمال الهامة في مسيرة شيكنر.

اشتهر ريتشارد شيكنر -بصفته مُخرج مسرحي- بعروضه المسرحية الأسطورية للمواد الكلاسيكية، ويُعد عمله الجدلي (ديونسيوس ) 1969 – 1970 ، علامة فارقة في تاريخ المسرح الأمريكي حيث كان الممثلون يمازحون الحضور.

وأضافت إنجي البستاوي مديرة المهرجان، أن ريتشارد شيكنر سيلقي كلمة كتبها خصيصا لافتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة فهو نموذج لكل الشباب في العالم.

يذكر أن، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي تنعقد دورته السابعة في الفترة من 25 – 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، و يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، وتديره إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.