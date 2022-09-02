"لحم أبيض وزوجة سودة".. هل غضبت آمال رمزي من "الزعيم" و"البيه البواب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة آمال رمزي إنها لم تغضب من "الزعيم" عادل إمام بعد اعتذاره عن عدم تقديم فيلم البيه البواب، والذي كانت مُرشحة لتقدم فيه دور زوجة البواب، لكن بعد اعتذاره تغير الأمر.

وأوضحت آمال في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "نص الكلام": "لأ مغضبتش منه، كان هيعمل البيه البواب وكنت هبقى مراته، جاله شغل تاني وأحمد زكي عمل بداله الدور، جالي أحمد وقالي مينفعش تبقي مراتي انتي حلوة وأنا عايز زوجة سودة زيي وزيتون أسود".

وتابعت "قالي مش ممكن الشخصية تسيبك وتروح لصفية العمري، انتوا الاتنين شكل واحد ممكن تعملي الضيفة وأجرك هو هو ووافقت"، لتذكرها راغدة بالجملة التي قالها أحمد زكي وقتها "قالك انتي وصفية لحم أبيض"، لتؤكد آمال صحة الجملة، وتعرب عن سعادتها بالعمل لأنه نجح كثيرا وقت عرضه.

جدير بالذكر أن آمال رمزي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، تعاونت مع كبار النجوم والنجمات، ووقفت أمام رشدي أباظة، محمد عوض، سعاد حسني، أحمد زكي، ومن أشهر أفلامها "القرداتي"، "حواء على الطريق"، "بابا عايز كده"، "أصعب جواز"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "البيه البواب".