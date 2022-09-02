سماح أنور عضو لجنة تحكيم ملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشارك الفنانة سماح أنور، كعضو لجنة تحكيم اللجنة الدولية بمجال السينما والمسرح والشعر، بملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة التي ستقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢.

واشتهرت النجمة سماح أنور، بأدوار الحركة في السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها (حالة تلبس، بنت مشاغبة جدًا)، مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التلفزيونية (ذئاب الجبل، الحساب، ونيس وأيامه)، ومن أعمالها المسرحية (راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع). ابتعدت عن الشاشة لعدة سنوات بسبب حادث سيارة، ثم عادت للأضواء من خلال برنامج (تجربتي) في محطة فضائية عام 2002، وشاركت بعدها في عدة مسلسلات منها (أزهار، ونيس وأيامه، نظرية الجوافة).

ومن المقرر أن يتم بث الحفل مباشرةً من خلال صفحة أولادنا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وقالت: يقام الملتقى وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا حرصا على سلامة المشاركين.

وأشارت إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين اولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركة، وكذلك يساهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.

يذكر أن النجم هاني رمزي، يقدم حفل إفتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام.