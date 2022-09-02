كتب امير فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - اثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موجة من التساؤلات حول ارتباطها مجددا بعد تداول صور حديثة لها ظهرت فيها برفقة رجل غامض.
وبدت هيفاء وهي في الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر انستغرام و هي جالسة داخل السيارة الى جانب السائق، في حين ان من يقود السيارة هو رجل مجهول تعمدت هيفاء عدم اظهار وجهه.
الصور لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهور هيفاء وفور نشرها تساءل جمهور الاخيرة عن هوية الرجل و ما اذا كان هناك علاقة تجمعه بها.
يذكر ان هيفاء وهبي تزوجت في بداية التسعينات من ابن عمتها نصر فياض ولها منه ابنتها الوحيدة زينب فياض وفي ابريل عام 2009 تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد ابو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تظهر برفقة رجل غامض وتثير التساؤلات حول ارتباطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.