هيفاء وهبي تظهر برفقة رجل غامض وتثير التساؤلات حول ارتباطها

كتب امير فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - اثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موجة من التساؤلات حول ارتباطها مجددا بعد تداول صور حديثة لها ظهرت فيها برفقة رجل غامض.

وبدت هيفاء وهي في الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر انستغرام و هي جالسة داخل السيارة الى جانب السائق، في حين ان من يقود السيارة هو رجل مجهول تعمدت هيفاء عدم اظهار وجهه.

الصور لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهور هيفاء وفور نشرها تساءل جمهور الاخيرة عن هوية الرجل و ما اذا كان هناك علاقة تجمعه بها.

يذكر ان هيفاء وهبي تزوجت في بداية التسعينات من ابن عمتها نصر فياض ولها منه ابنتها الوحيدة زينب فياض وفي ابريل عام 2009 تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد ابو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.