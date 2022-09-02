شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسباب التي دفعت يوفينتوس لبيع نجمه دينيس زكريا لتشيلسي الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي عن رحيل اللاعب السويسري دينيس زكريا نجم وسط الفريق، يأتي ذلك بعدما نجح مسئولي تشيلسي الإنجليزي فى خطف صفقة اللاعب خلال الساعات الأخيرة من الإنتقالات الصيفية الحالية، ليختتم الفريق الإنجليزي صفقاته بضم النجم السويسري صاحب الأصول السودانية.

وأوضحت بعض التقارير الإيطالية عن السبب وراء بيع اللاعب فى الفترة الحالية، ويري مسئولي اليوفي عن أن القيمة من وراء الصفقة هى السبب فى خروجه، خاصة أن اللاعب خرج معارًا لمدة عام واحد فقط، مع وجود بند يتيح بييع اللاعب فى حالة دفع ما يقارب من 30مليون يورو.



كيف خطط اللاعب لرحيله عن الدوري الإيطالي؟

ومن جانبه أوضح اللاعب أنه كان يريد البحث عن فرصة مشاركة حقيقية مع الفريق فى الفترة المقبلة، بعدما شعر اللاعب بأن دوره سيكون مهمشًا مع الفريق الإيطالي فى المرحلة القادمة، خاصة بعد نجاح الفريق فى ضم نجم الوسط الأرجنتيني باريديس قادمًا من باريس سان جيرمان.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب دينيس زكريا أتسم بالمرونة فى مفاوضاته مع الفريق الإيطالي، الأمر الذي ساهم فى إنتهاء المفاوضات سريعًا، لا سيما أن التفاوض حول رحيل اللاعب لم يأخذ وقتًا طويلًا نظرًا لضيق الوقت، إضافة إلى أن قيمة الصفقة ستكون مربحة لمسئولي "السيدة العجوز" والذي تعاقد مع اللاعب مقابل 7 مليون يورو فقط.



ما الأسباب التى دفعت تشيلسي للتعاقد مع اللاعب؟

وعلى الجانب الآخر أشار مسئولي "البلوز" عن أن السبب الرئيسي وراء شراء اللاعب يأتي بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها النجم الفرنسي أنجولو كانتي، مما سيضع اللاعب خيارًا مميزًا فى الفريق، فى ظل مشاركة الفريق الإنجليزي فى دوري الأبطال هذا الموسم.