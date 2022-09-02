فن ومشاهير

شنب ظافر العابدين وحضور جورجينا وكيت بلانشيت.. أبرز لقطات مهرجان فينيسيا

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم على التواجد بمهرجان فينيسيا خلال دورته المقامة حالياً، والتى بدات فعاليتها الأربعاء الماضى، مثلما ظهر على الريد كاربت الخاصة بفعاليات المهرجان، سواء ممن حضروا منذ اليوم الأول خلال الافتتاحية أو بعدها على مدار الأيام الماضية، مثلما يظهر خلال الصور التالية التى نرصد فيها توافد قطاع كبير من النجوم والنجمات.

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كيت بلانشيت

البداية من كيت بلانشيت التي سبق وتوجت بجائزة الأوسكار مرتين في مسيرتها الفنية، حيث قوبلت بحفاوة شديدة بمجرد وصولها المهرجان، بالإضافة إلى الممثلة الشهيرة الأخرى سيجونرى ويفر التي حرصت هي الأخرى على التواجد بعدما غابت عن الافتتاحية شأنها شأن بلانشيت.

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 سيجونرى ويفر

كما لم تغب إطلالات النجوم العرب عن فعاليات المهرجان، بداية من الفنان التونسى ظافر العابدين الذى شارك متابعيه بصورة له ظهر فيها بلوك جديد، من خلال الشنب الذى ميز وجهه، بالإضافة إلى الفنانة درة التي شاركت هي الأخرى عبر حسابها على إنستجرام بصور لها من المهرجان.

ظافر العابدين
ظافر العابدين

أيضاً حضرت جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو نجم كرة القدم العالمية فعاليات المهرجان، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها بفستان أسود.

جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز

 

جورجينا زوجة رونالدو
جورجينا زوجة رونالدو

من ناحية أخرى سبق وحرص الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي على الظهور ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا، وذلك من خلال فيديو، حفل الافتتاح الأربعاء الماضى، وذلك بعد إعلان المهرجان تقديم كل الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكد الرئيس الأوكراني خلال كلمته على امتنانه لما يحدث من قبل القائمين على المهرجان.

درة
درة

 

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درة فى صورة أخرى

وفي سياق متصل اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 79 النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.

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النجمات ضمن فاعليات مهرجان فينسيا
جوليان مور
جوليان مور فى حفل الافتتاح 

 

هيلارى كلينتون فى حفل الافتتاح
هيلارى كلينتون فى حفل الافتتاح

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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