شكرا لقرائتكم خبر عن شنب ظافر العابدين وحضور جورجينا وكيت بلانشيت.. أبرز لقطات مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم على التواجد بمهرجان فينيسيا خلال دورته المقامة حالياً، والتى بدات فعاليتها الأربعاء الماضى، مثلما ظهر على الريد كاربت الخاصة بفعاليات المهرجان، سواء ممن حضروا منذ اليوم الأول خلال الافتتاحية أو بعدها على مدار الأيام الماضية، مثلما يظهر خلال الصور التالية التى نرصد فيها توافد قطاع كبير من النجوم والنجمات.

كيت بلانشيت

البداية من كيت بلانشيت التي سبق وتوجت بجائزة الأوسكار مرتين في مسيرتها الفنية، حيث قوبلت بحفاوة شديدة بمجرد وصولها المهرجان، بالإضافة إلى الممثلة الشهيرة الأخرى سيجونرى ويفر التي حرصت هي الأخرى على التواجد بعدما غابت عن الافتتاحية شأنها شأن بلانشيت.



سيجونرى ويفر سيجونرى ويفر

كما لم تغب إطلالات النجوم العرب عن فعاليات المهرجان، بداية من الفنان التونسى ظافر العابدين الذى شارك متابعيه بصورة له ظهر فيها بلوك جديد، من خلال الشنب الذى ميز وجهه، بالإضافة إلى الفنانة درة التي شاركت هي الأخرى عبر حسابها على إنستجرام بصور لها من المهرجان.



ظافر العابدين

أيضاً حضرت جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو نجم كرة القدم العالمية فعاليات المهرجان، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها بفستان أسود.



جورجينا رودريجيز



جورجينا زوجة رونالدو

من ناحية أخرى سبق وحرص الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي على الظهور ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا، وذلك من خلال فيديو، حفل الافتتاح الأربعاء الماضى، وذلك بعد إعلان المهرجان تقديم كل الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكد الرئيس الأوكراني خلال كلمته على امتنانه لما يحدث من قبل القائمين على المهرجان.



درة



درة فى صورة أخرى

وفي سياق متصل اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 79 النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.



النجمات ضمن فاعليات مهرجان فينسيا



جوليان مور فى حفل الافتتاح