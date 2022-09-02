شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يكرم المخرج العالمى ريتشارد شيكنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج مازن الغرباوى عن تكريم المسرحى العالمى الكبير ريتشارد شيكنر، فى افتتاح فعاليات الدورة السابعة التى تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة.

ويلتقى عشاق المسرح فى 25 نوفمبر المقبل ريتشارد شيكنر والفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان والنجم الكبير محمد صبحى رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من النجوم والشخصيات الدولية والعربية .

وقال المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى إن تكريم ريتشارد شيكنر واختياره الشخصية الدولية المكرمة بالمهرجان فى دورته السابعة يؤكد الحضور الدولى الكبير للمهرجان على أجندة أهم 10 مهرجانات بالعالم، فحضور ذلك المفكر والمخرج المسرحي الكبير لمصر ولمدينة السلام شرم الشيخ يعد حدثا مهما على المستوى الدولى ويأتى فى إطار إثراء المهرجان والارتقاء بالفنون المسرحية وتبادل الخبرات الدولية.

وأضاف الغرباوى: شيكنر يعد أحد أعلام المسرح منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن، فهو أحد أهم المخرجين المعاصرين الذين فتحوا آفاقًا كبيرةً نحو التجريب وتغيير بعض مناهج ونظريات الاخراج في العالم ، فعلى مدار مسيرته الاستثنائية والرائدة استطاع أن يجمع بين الإخراج المسرحي والتأليف والبحث العلمي في مجال المسرح.

واشتهر ريتشارد شيكنر كمخرج بعروضه المسرحية الأسطورية للمواد الكلاسيكية، ويُعد عمله الجدلي "ديونسيوس" 1969 – 1970 ، علامة فارقة في تاريخ المسرح الأمريكي حيث كان الممثلين يمازحون الحضور. وفيما يخص أحدث أعماله الإنتاجية "Yokastas Redux" (2005)، تتنافس جوكاستا -والدة أوديب- مع ميديا وفيدرا حول لقب "Baddest Mom" في إطار محاكاة ساخرة لبرنامج "ذا جيري سبرينجر".

وقالت الدكتورة إنجى البستاوى مديرة المهرجان : ريتشارد شيكنر في 25 نوفمبر سيلقي كلمة كتبها خصيصا لافتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة فهو نموذج لكل الشباب في العالم

وأضافت: هو مؤسس قسم دراسات الأداء بجامعة نيويورك. ولعبت أعماله -بصفته واضع نظريات- دورًا كبيرًا في تغيير دراسة الإنتاج المسرحي وممارسته. استطاع توفير معلومات عن: الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والشعائر الدينية والفولكلور، بالإضافة إلى منظور واسع النطاق حول هدف الأداء فيما يخص دراساته العلمية وأعماله الإنتاجية. وقد أنشئت العشرات من أقسام دراسات الأداء في العديد من الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا تأثرًا بتجربة شيكنر.

وتضم مؤلفات شيكنر: المجال العام والمسرح البيئي ونظرية الأداء و وبين المسرح والأنثروبولوجيا ودراسات الأداء: مقدمة وتخيلات أدائية و منذ 2018 وحتى الآن تُترجم مؤلفات شيكنر وكتبه إلى 18 لغة. وعُرضت أعماله المسرحية في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، أخرج شيكنر ورش عمل ذات صلة بالأداء وحاضر في كافة القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وحصل شيكنر على العديد من الزمالات: غوغنهايم وNEH وACLS، بالإضافة إلى دارتموث وكورنيل وييل وبرينستون والمدرسة المركزية للخطابة والدراما، لندن.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي تنعقد دورته السابعة في الفترة من 25 – 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، و يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.