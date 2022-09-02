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صور جديدة من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك.. والنجمة تعلق: كان أفضل حلم

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القاهرة - سامية سيد - أعطت النجمة العالمية جينيفر لوبيز معجبيها نظرة على حفل زفافها الذى استمر ثلاثة أيام فى منزل زوجها بن أفليك، الذى تبلغ قيمته 8.9 مليون دولار، فى جورجيا من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت "جى لو" فى الصور وهى ترتدى ثوبًا أبيض من رالف لورين برفقة العريس الوسيم، 50 عامًا، وهو يرقص ببطء تحت لافتة نيون مكتوب عليها: "السيد والسيدة أفليك".

وكتبت جينيفر لوبيز فى تعليقها على الصور: "عندما رآنى وأنا أظهر أعلى الدرج فى تلك اللحظة، كان صعب تصديق الأمر، كان أفضل حلم، ولا أريد أن أستيقظ أبدًا".

Worrisome: Ahead of the ceremony, Lopez revealed that 'it had rained at sunset every day that week' and everyone was getting worried about the heat, likelihood of thunder and lighting' and if they would recuperate in time from the stomach bug 'all' of their family caught that week

Husband and wife: Before their rehearsal dinner, the JLo Beauty founder admitted that she and Ben had a laughth 'the night before about getting married again' at their age

Blushing bride: Jennifer Lopez gave her fans an intimate look at her three-day wedding extravaganza at her husband Ben Affleck 's $8.9 million Georgia estate in her latest newsletter, On The JLo newsletter, released on Thursday

وكانت النجمة جينيفر لوبيز وزوجها بن أفليك، عادا إلى لوس أنجلوس بعد انتهائهما من رحلة شهر العسل، استمرت خمسة أيام فى ميلانو وبحيرة كومو بإيطاليا، وكان الثنائى يرتديان أزياء تجمع بين اللونين البيج والرمادى، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

Big day: While sharing the romantic details from their big day, which came just weeks after first tying the knot in Las Vegas , the superstar, 53, included a sweet photo of her rocking a white Ralph Lauren gown and handsome groom, 50, slow dancing under a neon sign, which read: 'Mr. & Mrs. Affleck'

Look of love: The couple slow danced under a neon 'Mr. & Mrs. Affleck' sign as their closes loves ones watched

واستأجر الزوجان المعروفان معًا باسم Bennifer قصر جيمس باكر فى بيفرلى هيلز، الذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، ومكون من سبع غرف نوم ليعيشان فيه، وكانت لوبيز مرتدية زيا رياضيا من Brunello Cucinelli، والذى تبلغ تكلفته 1810 جنيهات إسترلينية، يتكون من سويت شيرت وبنطلون، وكانت تحمل حقيبة من Louis Vuitton وحذاء رياضيا من Off White.

Blushing bride: The star wore a gorgeous figure-hugging wedding dress and veil

'When he saw me appear at the top of the stairs that moment it both made absolute sense while seeming still impossibly hard to believe, like the best dream, where all you want is never to awaken,' she wrote recalled.

Straight out of a fairytale: The blushing bride opted to describe their wedding reception by sharing a quote written by Affleck for his 2016 movie Live By Night, which read: 'This is heaven. Right Here. We’re in it now'

وكانت النجمة جينيفر لوبيز تزوجت من النجم بن أفليك فى لاس فيجاس يوم 16 يوليو وفقاً لموقع TMZ، وبعدها أقاما حفل زفاف وبزواج جينيفر لوبيز من النجم بن أفليك، وأصبحت نجمة Halftime الآن زوجة أب لأطفال أفليك الثلاثة وهما الابنة فيوليت، 16، والابنة سيرافينا، 13 سنة، وابنه صموئيل، 10 أعوام، من زواجه الأول الذي دام عقدًا من جينيفر جارنر، والذى انتهى في عام 2018.

MO Nasa

MO Nasa

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