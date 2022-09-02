شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك.. والنجمة تعلق: كان أفضل حلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطت النجمة العالمية جينيفر لوبيز معجبيها نظرة على حفل زفافها الذى استمر ثلاثة أيام فى منزل زوجها بن أفليك، الذى تبلغ قيمته 8.9 مليون دولار، فى جورجيا من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت "جى لو" فى الصور وهى ترتدى ثوبًا أبيض من رالف لورين برفقة العريس الوسيم، 50 عامًا، وهو يرقص ببطء تحت لافتة نيون مكتوب عليها: "السيد والسيدة أفليك".

وكتبت جينيفر لوبيز فى تعليقها على الصور: "عندما رآنى وأنا أظهر أعلى الدرج فى تلك اللحظة، كان صعب تصديق الأمر، كان أفضل حلم، ولا أريد أن أستيقظ أبدًا".

وكانت النجمة جينيفر لوبيز وزوجها بن أفليك، عادا إلى لوس أنجلوس بعد انتهائهما من رحلة شهر العسل، استمرت خمسة أيام فى ميلانو وبحيرة كومو بإيطاليا، وكان الثنائى يرتديان أزياء تجمع بين اللونين البيج والرمادى، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

واستأجر الزوجان المعروفان معًا باسم Bennifer قصر جيمس باكر فى بيفرلى هيلز، الذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، ومكون من سبع غرف نوم ليعيشان فيه، وكانت لوبيز مرتدية زيا رياضيا من Brunello Cucinelli، والذى تبلغ تكلفته 1810 جنيهات إسترلينية، يتكون من سويت شيرت وبنطلون، وكانت تحمل حقيبة من Louis Vuitton وحذاء رياضيا من Off White.

وكانت النجمة جينيفر لوبيز تزوجت من النجم بن أفليك فى لاس فيجاس يوم 16 يوليو وفقاً لموقع TMZ، وبعدها أقاما حفل زفاف وبزواج جينيفر لوبيز من النجم بن أفليك، وأصبحت نجمة Halftime الآن زوجة أب لأطفال أفليك الثلاثة وهما الابنة فيوليت، 16، والابنة سيرافينا، 13 سنة، وابنه صموئيل، 10 أعوام، من زواجه الأول الذي دام عقدًا من جينيفر جارنر، والذى انتهى في عام 2018.