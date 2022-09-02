شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ورش وندوة كتاب "فيمونولوجيا المسرح" فى اليوم الثانى لمهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم، فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتبدأ الفعاليات بإقامة 8 ورش تقام فى تمام العاشرة صباحا، وتنطلق على مسرح متروبول ورشة بعنوان "رحلة أدائية من خلال المشاعر" للمدرب دانيل أرباكزفوسكى، كما تقام على مسرح العرائس ورشة بعنوان "صناعة مسرح خيال الظل" للمدربة ماريا فرنجي والمدرب بابس ماركيز.

وعلى مسرح قاعة الرقص بمركز الإبداع الفني تقام ورشة بعنوان "المسرح الإيمائي" للمدرب توني، كما تقام ورشة بعنوان "إعداد الممثل" للمدرب محمد شرشال على مسرح الجيزة الثقافي ، وتقام على مسرح قاعة أيورت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ورشة بعنوان projection mapping للمدرب جون هوي، ويقدم المدرب دومينيك شامبين ورشة بعنوان who’s there ، ويقدم master class ورشة بعنوان Reflection on Hamlet وذلك على مسرح مركز الإبداع الفني، بينما يقدم المدرب علاء الباشا ورشة بعنوان "تصوير العروض المسرحية" بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

وبمقر المجلس الأعلى للثقافة تقام ندوة في تمام الواحدة والنصف ظهرا لمناقشة كتاب " فيمونولوجيا المسرح " تأليف عبدالناصر حنفي، ويدير الندوة الناقد أحمد خميس ويتحدث بالندوة دكتور محمد سمير الخطيب، وعبدالغني داوود.