شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك وليوناردو دي كابريو على طاولة واحدة.. هل يخططان لفيلم جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة العالمية سلمى حايك وفقًا لـ موقع Deux Moi مع زميلها في هوليوود الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو، وبحسب ما ورد شوهد الاثنان في مطعم لوس أنجلوس جورجيو بالدي يحتلان "طاولة كبيرة"، وعلى الرغم من عدم وجود أخبار حول ما إذا كانا يعملان في أي مشروع معًا، فقد تكون فرصة لهما للتخطيط، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hellomagazine ".



سلمى حايك وليوناردو دي كابريو

وبالتالي بدأت بعض التساؤلات والتكهنات حول هذه المقابلة، خاصة بعد إعلان دي كابريو من الممثلة وعارضة الأزياء كاميلا مورون بعد علاقة دامت أربعة أعوام.

ظل النجوم على علاقة جيدة منذ بضع سنوات، وعلى الرغم من أنهم لم يتعاونوا أبدًا مع بعضهم البعض، فقد عملوا غالبًا مع نفس النجوم المشاركين وطاقم العمل.

وعلى مر السنين، لم يكن لدى سلمى سوى الثناء على ليوناردو، خاصةً لجهوده الخيرية العديدة وأعماله في الحفاظ على البيئة.



سلمى حايك وليوناردو دي كابريو

كما تحتفل اليوم الممثل العالمية سلمى حايك بـ عيد ميلادها الـ 56 حيث ولدت في 2 سبتمبر من عام 1966 بـ كواتزاكوالكوس، المكسيك، لدى حايك تاريخ مهنى حافل بدأته من عام 1988 بـ مسلسل أسبانى Un nuevo amanecer، ومن ثم بدأت رحلتها في هولييوود منذ عام 1992 بـ مشاركتها في مسلسل Street Justice، ومن هنا كانت إنطلاقة سلمى حاك الفية، حيث شاكت في 85 عملا عالميا تنوع بين الدراما والسينما.