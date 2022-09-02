شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تصور فى لبنان مسلسل "حرب الجبالى" مع أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت الفنانة هبة مجدى تصويرمشاهدها فى مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة مع أحمد رزق فى العاصة اللبنانية بيروت، حيث التحقت هبة بأسرة العمل الذى انطلق تصويره الشهر الماضى، وتجسد هبة خلال الأحداث شخصية فتاة تعيش فى حارة شعبية وتواجه العديد من المواقف والأزمات.

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، أحمد عزمى، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، من ةتأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

احتفلت هبة مجدى الشهر قبل الماضى، بعيد زواجها، حيث نشرت صورة برفقة زوجها الفنان محمد محسن، وعلقت عليها عبر حسابها على إنستجرام "عيد الزواج السادس يارب بارك فى السنوات القادمة واحفظ دهب وموسى"، وذلك بعد نشرها صور تجمعها بزوجها على احد الشواطىء أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية وظهرت هبة مرتدية المايوه البوركينى الذى جعلها حديث السوشيال ميديا وقتها.

وشاركت هبة مجدى خلال شهر رمضان الماضى بمسلسل "المداح – أسطورة الوادى" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل، عفاف رشاد، أحمد فؤاد سليم، هيدى رفعت، هلا السعيد، بسمة ماهر، عبير فاروق، محمود متولى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.