"سندي في الدنيا".. محمد ثروث يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ الفنان محمد ثروث، زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وشارك ثروت صورة رفقة زوجته، وكتب: "النهاردة أجمل يوم في السنة كلها، لأنه يوم عيد ميلاد مراتي حبيبتي هي سبب فرحتي وسعادتي وسندي في الدنيا.. كل سنة وأنتي بخير يا منى ويا رب كل اللي السنين اللي جاية مبسوطة ومتهنية".

يذكر أن، محمد ثروت شارك في دراما رمضان 2022 بمسلسلي "فاتن أمل حربي" و"دايما عامر".

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، جيلان علاء، ومحمد التاجي وغيرهم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد شامي، صلاح عبدالله، ومحمد محمود، وقصة وإخراج مجدي الهواري.