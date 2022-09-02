"محدش مش زعلان عليك".. وفاء عامر توجه رسالة لـ أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للفنان الراحل أمين العسال، نعته خلالها بكلمات حزينة.

ونشرت وفاء، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "محدش مش زعلان عليك يا أمين يا غالي يا طيب.. الفاتحة".

ورحل الفنان أمين العسال عن عالمنا مساء الأربعاء بأحد المستشفيات بعد صراع طويل مع المرض، وشُيع جثمانه الخميس من مسجد لسيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وقدم خلال مسيرته أدوارا صغيرة كما عمل بتقديم وإعداد البرامج.

كما قدم أمين العسال برنامج بعنوان "فص برلنت" عبر موقع يوتيوب، تحدث فيه عن رموز وقامات فنية.