شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى عبد المنعم كفيف ويمتلك قهوة بلدى فى أحداث مسلسل "أعمل ايه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان صبرى عبد المنعم فى بطولة مسلسل "أعمل ايه" المكون من 45 حلقة والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض خلال الفترة المقبلة، ويجسد "عبد المنعم" خلال الأحداث شخصية رجل كفيف ويمتلك قهوة بلدى ويعانى من المشاكل مع ابنه وذلك فى إطار اجتماعى.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، سهير المرشدى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نورايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

وكان آخر أعمال صبرى عبد المنعم ظهوره كضيف شرف فى مسلسل "البيت بيتي"، بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، مى القاضي، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي.

وشارك صبرى عبد المنعم فى مسلسل "العائدون" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".