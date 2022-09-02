"بين الجبال".. هند صبري تنشر صورة جديدة وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة من جولتها الصحراوية بين الجبال، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت هند صبري على صورتها، قائلة: "الحياة هي شيء مهم للغاية حتى نتحدث عنه بجدية، أوسكار وايلد".

ولاقت إطلالة هند صبري إعجاب متابعيها، وكتب أحدهم: "خدي قلبي"، وعلق آخر: "شايفين لوحة فنية مش صورة"، وثالث: "قمر بجد" وغيرهم.

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية "دولت فهمي"، والفيلم يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.