محمد حفظي يكشف عن انضمامه للجنة تحكيم جوائز Emmy لعام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف السيناريست والمنتج محمد حفظي، عن اختياره ليكون ضمن أعضاء لجنة التحكيم في جوائز Emmy الدولية.

ونشر حفظي، صورة له من حفل استقبال للفنانين المرشحين لجوائز إيمي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب: "يسعدني أن أكون عضوًا في لجنة التحكيم لجوائز إيمي الدولية لعام 2022".

وفي مارس الماضي، أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة آنذاك، قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الايام المقبلة في تقليدا جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.