نادين الراسي تظهر في كليب غنائي مع زياد برجي بعد ايام على وفاة شقيقها.. وما علاقة اليسا؟

كتب امير فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 03:54 صباحاً - طرح الفنان اللبناني زياد برجي كليب “وبطير”، وهو نفس الأغنية التي قدمتها مواطنته الفنانة إليسا باسم “أنا وبس”، وظهرت معه في الكليب الفنانة نادين الراسي لتقدم دور حبيبته.

واعترض الجمهور على توقيت عرض الأغنية، بسبب الحالة النفسية التي تمر بها نادين الراسي بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي في حادث سير مؤخرا.

وجاء في التعليقات على الاغنية: “ما كان فيك تنطر شوي وقت على وفاة جورج الراسي؟ بعدين الغنية مش إلك ومسموعة ليش مستعجل”.

بدورها علقت اليسا على طرح الاغنية عبر تغريدة كتبتها على حسابها على توتير قالت فيها: : “كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي”.

يذكر أن زياد برجي كشف عن تفاصيل خلافه مع إليسا بعد تسريب أغنية “أنا وبس” بصوته وإعلانها عدم التعامل معه مستقبلا.

وأبدى زياد برجي في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” سعادته بنجاح أغنية “أنا وبس، قائلا: “الأغنية كلمات أحمد ماضي، توزيع طارق توكل، وألحاني، وهي بتجنن الناس حبينها كتير، وهي كانت لي وبعطي ألحان لتنجح وفرحان كتير بنجاح الأغنية”.