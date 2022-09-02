رشوان توفيق باكيا: “مش قادر اوفي بفضل المولى عز وجل علي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 03:54 صباحاً - تأثر الفنان المصري رشوان توفيق ، بعد أن شاهد عينة عشوائية من الجمهور يشيدون بأدائه من خلال تقريرا تلفزيونياً .

وأشار رشوان توفيق ، خلال حواره لبرنامج مصر جديدة، الذي يبث على شاشةETC ، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه كان يدعي الله في الصغر أن يرزقه الصحة والعافية في الكبر.

وقال توفيق “ربنا كرمني كرم واسع وكبير جداً، ومش قادر اوفي بفضل المولى عز وجل على شخصي“.

ورد الفنان رشوان توفيق على سؤال: الدور اللي نفسي أعمله الفترة الجاية؟ قائلا: عملت كل أنواع التمثيل، متابعا: كنت أعمل في كل الأعمال الفنية بـ “روحي”، وأي كلمة كنت بقولها بقلبي، وكنت أقول لعبد السلام أمين “أنت تكتب بالفضة وليس الحبر”، ومسلسل عمر بن عبد العزيز خير دليل.