بعد فارس كرم.. فارس اسكندر يقذف ميريام فارس: “من كتر ما مارق عراسك ذكور”!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 03:54 صباحاً - ردود فعل كثيرة تم تداولها من عدد من النجوم بعد الحرب الكلامية التي اشتعلت بين الفنانة اللبنانية ميريام فارس ومواطنها فارس كرم على خلفية تصريح فارس الأخير عن ميريام بعد إلغاء حفلهما المشترك في موسم جدة مؤخرًا.

من بين هذه الردود جاء تعليق من فارس اسكندر على طريقته والذي شارك بفيديو على طريقته عبر حسابه تويتر قال فيه “قالت ذكوري قلت من داعي السرور تهمة ذكوريتي انا فيها فخور المشكلة إنِك قَلَبتي عا ذكر من كتر ما مارق على (راسِك) … ذكور “، ليردّ عليه فارس “ابو محمد الغالي يسعد صباحك مصيبة اذا حكينا ومصيبة اذا سكتنا”.

وكان قد تصدّر هاشتاغ (ميريام ارفعي قضية) الترند الأول على تويتر لبنان حيث شارك عدد من الجمهور عبر هذا الهاشتاغ لاسيما جمهور ميريام الذي دعمها والذي اعتبر ما قاله فارس عنها في التغريدة الأخيرة بعد لقائها مع برنامج The Insider أن لا يمرّ مرور الكرام.

بدورها قالت ميريام قالت أنها ستلجأ الى القضاء بعد ما كتبه عنها فارس كرم عنها ونعتها بكلمات غير لائقة، حيث قالت في تغريدتها الأخيرة حول هذا الموضوع ليل أمس ” “شكلك ما تحمّلت الحقيقة ..بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف امرأة لأنّه ما طلع راس معها”.