شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة العالمية سلمى حايك تحتفل اليوم بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الممثل العالمية سلمى حايك بـ عيد ميلادها الـ 56 حيث ولدت في 2 سبتمبرمن عام 1966 بـ كواتزاكوالكوس، المكسيك، لدى حايك تاريخ مهنى حافل بدأته من عام 1988 بمسلسل أسبانى Un nuevo amanecer، ومن ثم بدأت رحلتها في هوليوود منذ عام 1992 بـ مشاركتها في مسلسل Street Justice، ومن هنا كانت انطلاقة سلمى حاك الفية، حيث شاكت في 85 عملا عالميا تنوع بين الدراما والسينما.



سلمى حايك

ومن أهم أعمال حايك كانت رواية الأديب المصر نجيب محفوظ "زقاق المدق"، حيث تحولت الرواية إلى فيلم مكسيكى خلال عام 1995، طرح الفيلم تحت اسم "El callejón de los Milagros" أو "Midaq Alley" الذى قامت ببطولته الممثلة العالمية سلمى حايك، وكانت شخصية "ألما" التى لعبتها حايك أول دور سينمائى لها.

ونال الفيلم المكسيكى Midaq Alley جوائز عديدة، وصل عددها إلى 49 جائزة عالمية على مستوى العالم، ومن أهمها جائزة the Ariel التى تماثل جائزة "الأوسكار" بالمكسيك، وبالرغم من إضافة بعض التعديلات لنص الفيلم لتلائم نمط السينما المكسيكى إلا أنها تشابهت مع النمط المصرى بشكل كبير.



سلمى حايك ونجيب محفوظ

وتدور أحداث فيلم Midaq Alley فى مدينة تشتهر بزقاق يسمى "زقاق المعجزات"، ومن أبطال الفيلم هم رجل يدعى "دون رو" يمتلك حانة بالحى، الذى يعيش مع وزوجته Eusebia، ورغم أنه فى الخمسينيات من عمره إلا أنه يكتشف فجأة أنه شاذ جنسيا مما يشكل كارثة على أسرته، بالإضافة إلى "سوزانيتا" وهى امرأة عانس تملك عقارا وتحلم بالزواج، أما الشخصية الثالثة فهى شابة جميلة تدعى "إلما" التى تقع فى غرام "أبيل" الحلاق الذى يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليجمع ما يكفى من المال كى يستطيع الزواج بها، ولكن عندما يعود "أبيل" يجد أن "إلما" قد أصبحت فتاة ليل سيئة السمعة.



سلمى حايك