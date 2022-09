شكرا لقرائتكم خبر عن " Spider Man: No Way Home " هل يعود الفيلم ليصبح رقم واحد فى البوكس أوفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هناك فرصة ليعود فيلم "Spider Man No Way Home" ويصبح رقم واحد في قائمة البوكس اوفيس للأفلام مرة أخرى بعد أن تم عرضه في العام الماضي حسب ما صرح به موقع "Variety" حيث تستعد "سوني" لطرحه في دور العرض في سبتمبر القادم وعلقت على حسابها على التويتر مع نشر بوستر جديد للفيلم "انهوا صيفكم مع Spider Man: No Way Home".

وكان الفيلم قد حقق أرباحا عالية حيث وصلت إلى 804.4 مليون دولار اعتبارا من 7 يونيو 2022 في الولايات المتحدة وكندا و 1.9مليار دولار في العالم وجذب الفيلم الكثير من الأعين خاصا أنه ضم الثلاث شخصيات الذين قام بدور "سبايدر مان" في الإصدارات المختلفة الخاصة بالشخصية.

وضم فيلم " Spider Man: No Way Home " العديد من الممثلين وكان أبرزهم الثلاث شخصيات الرئيسية المعروفة بسبايدر مان "توم هولاند" "توبي ماغواير" و "اندرو غارفيلد" وبجانبه "زيندايا" و "ماريسا تومي ".

وخلال شهر أغسطس وفي اليوم 26 أطلقت شركة "سوني" الفيلم الرعب " The Invitation" من بطولة "ناتلي ايمانويل" و "توماس دوهيرتي" والذي بحاجة فقط إلى 6.8 مليون دولار ليصبح الأول في البوكس اوفيس حسب ما نشر على "Variety" ومع عرض فيلم " Top Gun: Maverick" لتوم كروز فهناك منافسة قوية تجمع بين الفيلمين في دور العرض.