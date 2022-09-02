شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يحيى حفلا فى مسرح الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الأردنى عزيز مرقة أجدد حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، وحمل الحفل لافتة كامل العدد فى ثالث إطلالاته على مسرح الزمالك وقدم توليفة غنائية استمرت ساعتين.

وقدم عزيز عددا من أغانيه القديمة والجديدة، بداية بأغنيات "وين ما تكوني" و"مين قلك" و"الله غالب"، مرورا بأغانى "موالي" و"يا بنت الناس"، التى تفاعل معها الحضور ورددوا كلماتها ليسدل الستار على السهرة بـ "ما فى منك".

وقال عزيز مرقة إن حفلاته فى مسرح الزمالك من أقرب الحفلات لقلبه فى مصر، مؤكدا حرصه الدائم على مفاجأة الجمهور المصرى بعرض موسيقى وبصرى مبهر فى كل مرة.



عزيز مرقة



عزيز مرقة



عزيز مرقة



عزيز مرقة