شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة كوثر رمزي .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة الفنانة كوثر رمزي التي قدمت عدد من الأعمال فى مشوارها الفنى وتركت بصمة كبيرة فى كل عمل منهم.

الراحلة قدمت خلال مشوارها السينمائى عددا من الأعمال كانت أولها فيلم "نداء الحب"، عام 1954، بطولة حسين رياض، وزهرة العلا، وإخراج إلهامى حسن، ثم شاركت فيما يزيد على 70 فيلمًا، منها: "مجرم مع مرتبة الشرف، وزنقة الستات، والمطربون فى الأرض، وسنوات الشقاء والحب، ودرب العوالم، ومصيدة الذئاب، ومهمة فى تل أبيب، وأبو كرتونة"، "طيور الظلام"، وبخيت وعديلة بجزئيه" وغيرها.

وفى عالم الدراما قدمت أيضا عددا من الأعمال، التى تبقى خالدة فى ذاكرة جمهورها منها "أبو العلا البشرى”، و"يوميات ونيس"، و"حارة العوانس"، و"سوق الخضار"، و"لا أحد ينام فى الإسكندرية"، و"حكايات المدندش"، و"قمر"، و"أبو ضحكة جنان"، و"حاميها حراميها"، و"البيت"، و"الوالدة باشا".

وكان لها بصمة أيضا فى تاريخ المسرح وقدمت عددا من الأعمال منها مسرحية "الفتى الشرير"، و"المصيدة"، و"الغربة"، و"ناس وناس" إلى جانب مسرحيتى "الزعيم"، و"بودى جارد".