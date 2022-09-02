هيفاء وهبي تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "أجمل تيتا في حياتي"، "أجمل وأفخم مَن يتصوّر"، "أحلى عيون وأجمل عيون"، "الجمال عدى الكلام"، "الجمال كله أنتي وبس" وغيرها.

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.