فنانة بـ"البوركيني" وأخرى بـ"الروب".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها أثناء قضائها نزهتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية المميزة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية "البوركيني"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ظافر العابدين

شارك الفنان ظافر العابدين جمهوره ومتابعيها صورا من مشاركته في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

محمود عبد المغني

أطل الفنان محمود عبد المغني على جمهوره ومتابعيه رفقة زوجته وابنه علي، أثناء احتفاله بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ندا موسى

أطلت الفنانة ندا موسى جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها بالأبيض والأسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هند صبري

خطفت الفنانة هند صبري أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ظهرت وسط الجبال، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها وظهرت مرتدية "الروب"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية من على أحد الشواطئ، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".