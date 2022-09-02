"شوف حد تاني".. محمود عزب: هذا ما فعله محمد منير حينما قلّدته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الكوميديان والمونولوجيست محمود عزب، إن النجم الكبير محمد منير، صديقه وحبيبه، لافتا إلى أنه حينما قلّده ذات مرة هاتفه الكينج وقال له: "يا أخي شوف حد تاني وسيبني في حالي".

أضاف عزب، خلال حواره في برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "منير صديقي جدا وحبيبي، ومرة في حفلتين ورا بعض الناس قالولي ما تقلد لنا منير، فعملت منير، بعدها اتصل بيّا في التليفون وقالي يا أخي شوف حد تاني وسيبني في حالي".

تابع: "محدش اشتكاني خالص، إلا الدكتورة ملكة زرار، اشتكتيني وقدمت فيّا فعلا بلاغ، كانت زعلانة عشان مقولتش الدكتورة ملكة زرار، لكن بعدها اتصالحنا وبقينا صحاب".

محمود عزب من مواليد 27 أغسطس 1968، وهو فنان كوميدي ومونولوجيست ومقدم برامج ساخرة، اشتهر منذ التسعينيات باسم "عزب شو"، وعمل في مسلسل "فريسكا"، فيلمي "أمير الظلام"، و"ابن عز" وغيرها من الأعمال.