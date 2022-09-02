محمود عزب: "أحمد زكي كان كريم زيادة عن اللزوم.. 3 هياكلوا سمك يجيبلهم 8 كيلو ليه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الكوميديان والمونولوجيست محمود عزب، إنه تعرف على النجم الراحل أحمد زكي بسبب صداقته للكاتب الكبير وحيد حامد.

أضاف عزب، خلال حواره في برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "من يوم ما عرفت وحيد حامد وأنا قابلت عنده ناس كتير أوي، محمود سعد ووائل الإبراشي مثلا قبل ما يبقوا مذيعين، بالإضافة للأستاذ أحمد زكي".

تابع: "أنا وأحمد زكي كنا صحاب جدا، هو كان بيحبني جدا وأنا كمان، هذا الرجل كان كريما لأقصى الدرجات، كان بيقعد في أوتيل ولما نروحله مكنش حد يدفع، مفيش بني آدم يقعد مع أحمد زكي ويحط إيده في جيبه، كان كريم زيادة عن اللزوم، يعني 3 هياكلوا سمك يجيبلهم 8 كيلو ليه؟ هو ده أحمد زكي الله يرحمه".

محمود عزب من مواليد 27 أغسطس 1968، وهو فنان كوميدي ومونولوجيست ومقدم برامج ساخرة، اشتهر منذ التسعينيات باسم "عزب شو"، وعمل في مسلسل "فريسكا"، فيلمي "أمير الظلام"، و"ابن عز" وغيرها من الأعمال.