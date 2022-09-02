شكرا لقرائتكم خبر عن نقاد: الأعمال الأدبية عادت للسينما.. وهناك أفلام أفسدت العمل الأصلى للرواية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج العاشرة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الضوء على تساؤلات حول صدق السينما في تجسيد النص الأدبى، حيث قال محمود عبد الشكور الناقد السينمائى، إن السينما تتعامل مع الأدب على أنه مادة درامية مهمة.

وأضاف الناقد السينمائى، خلال البرنامج، أن السينما لم تأخذ موقف عدائى من الأدب ، موضحا أن الأعمال الأدبية عادت إلى السينما ولكن السينما تركز على الأعمال الرائجة التي حققت توزيعا كبيرا، مشيرا إلى أنه علينا أن نتسائل هل السينما إبداع على إبداع أم أنها نقل للنصوص.

فيما قال عصام زكريا الناقد السينمائى، إن الفيلم قد يخل براوية، حيث إن كثير من الأفلام أفسدت العمل الأصلى للرواية.

وأضاف الناقد السينمائى، أن الفيلم لا يتم انتاجه لتمجيد العمل الأدبى، ولكن الحفاظ على العمل الأدبى بشكل حرفى هو أمر خاطئ، موضحًا أن هناك أعمال كبيرة لمخرجين كبار لم يستطيعون العمل مع النصوص الأدبية بشئ به حرية، فالأدب من الفنون المكانية ولكن السينما من الفنون الزمانية.