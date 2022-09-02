شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يطرح أحدث أغنياته "يا جميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب خالد سليم اليوم الخميس، أغنية جديدة بعنوان " يا جميل" على قناته الرسمية "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان عمرو الشاذلى، و توزيع محمد مجدى، ميكس وماستر أمير محروس.

وفي سياق آخر، انتهي خالد سليم من تصوير مشاهده بالكامل من فيلمه الجديد "في القلب"، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية الفترة المقبلة.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش منة فضالي، سوسن بدر، ومحمد عز ،هالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.